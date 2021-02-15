رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استئناف «أليس في بلاد العجائب» على مسرح البالون.. 17 فبراير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:28 م
مسرح البالون
مسرح البالون
حسن أمين
طباعة
يستأنف البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" والذي حقق أعلى إيرادات فى تاريخ المسرح المصري.

ومن المقرر أن يستأنف عرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون ابتداء من يوم 17 فبراير الجارى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، والفنان لبنى الشيخ مدير عام المسرح.

يذكر أن "أليس فى بلاد العجائب" قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وشاهد العرض، لافتة كامل العدد محققا أعلى الإيرادات فى تاريح المسرح المصرى.

العرض من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد، ويشارك في بطولته كل من الفنانة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، وحسن الشريف، وهبة محمد، وبسمة ماهر، ونور الشرقاوي، وكريم عبد الشافي، ومحمد عمر، وأحمد شومان، وأحمد حمودة، وليلى عبد الحميد، ومحمد فايز، وعمر إيهاب، وحمادة محمود، ومصطفى محمد، ونادين خالد، نور شادى، وأحمد عبد المعبود، وحور الشاذلي.

والعرض أشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، واستعراضات ضياء شفيق، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، وديكور حازم شبل، وإضاءة ابوبكر الشريف، وملابس نعيمه عجمي، وماسكات محمد سعد مخرج منفذ عماد عبد العظيم، وإيهاب علوان، ومساعدى الاخراج دعاء عبدالرحمن، وأحمد مصطفي، وياسر جمعة، وأحمد طارق، وإعداد واخراج محسن رزق.

موضوعات متعلقة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إثيوبيا تدق طبول الحرب
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم