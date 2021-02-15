استئناف «أليس في بلاد العجائب» على مسرح البالون.. 17 فبراير

يستأنف البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" والذي حقق أعلى إيرادات فى تاريخ المسرح المصري.ومن المقرر أن يستأنف عرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون ابتداء من يوم 17 فبراير الجارى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، والفنان لبنى الشيخ مدير عام المسرح.يذكر أن "أليس فى بلاد العجائب" قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وشاهد العرض، لافتة كامل العدد محققا أعلى الإيرادات فى تاريح المسرح المصرى.العرض من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد، ويشارك في بطولته كل من الفنانة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، وحسن الشريف، وهبة محمد، وبسمة ماهر، ونور الشرقاوي، وكريم عبد الشافي، ومحمد عمر، وأحمد شومان، وأحمد حمودة، وليلى عبد الحميد، ومحمد فايز، وعمر إيهاب، وحمادة محمود، ومصطفى محمد، ونادين خالد، نور شادى، وأحمد عبد المعبود، وحور الشاذلي.والعرض أشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، واستعراضات ضياء شفيق، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، وديكور حازم شبل، وإضاءة ابوبكر الشريف، وملابس نعيمه عجمي، وماسكات محمد سعد مخرج منفذ عماد عبد العظيم، وإيهاب علوان، ومساعدى الاخراج دعاء عبدالرحمن، وأحمد مصطفي، وياسر جمعة، وأحمد طارق، وإعداد واخراج محسن رزق.