ممرض بـ«عزل أبوخليفة» بعد تلقيه لقاح كورونا: المصل آمن

حصل أطباء مستشفى أبوخليفة –أول مستشفى حصلت على لقاح كورونا في مصر- على الجرعة الثانية، من مصل فيروس كورونا المستجد الصيني "سينوفارم"، اليوم الاثنين، على الجرعة الثانية منه بعد مرور 21 يومًا من الجرعة الأولى.وقال أحمد حمدان ممرض بمستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، وأول ممرض في مصر يحصل على لقاح كورونا، إنه حصل على الجرعة الثانية من المصل، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأي آثار جانبية بعد حصوله على الجرعتين، وأن وزارة الصحة والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالأطقم الطبية، وأن المصل آمن، ولا يوجد له أي أعراض جانبية، وأن جميع الحاصلين عليه بصحة جيدة، ولم يظهر أي شيء مختلف على الحاصلين عليه، فالمصل يعمل على زيادة المناعة وتقويتها ضد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.وأشار إلى أنه يشعر بالفخر بأنه مصري، وأول ممرض يحصل على اللقاح، موجها الشكر للقيادة السياسية على توفير اللقاح للأطقم الطبية، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.