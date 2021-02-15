رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة سما المصري في سب ريهام سعيد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:40 م
سما المصري و ريهام
سما المصري و ريهام سعيد
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة سما المصري في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والمتهمة فيها بسبها وإزعاجها عبر الهاتف وإرسال عبارات خادشة لها.

سبق أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الاستشكال من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض واستمرار قرار حبسها وذلك يوم 17 يناير الماضي.

كانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ6 أشهر فقط.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة بالاتهامات التالية قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "واتساب" على النحو المبين بالتحقيقات سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" ونشرت معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم