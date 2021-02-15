السعودية تعتزم وقف التعاقد مع أى شركة مقرها الإقليمى خارج المملكة

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من يناير 2024 ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.وأوضح مصدر مسئول بالحكومة أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وشدد المسئول على أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.وأكد المسئول ذاته أن ذلك يأتي لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.