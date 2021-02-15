ضبط مسلتزمات طبية ودواجن مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.تمكنت الحملة التموينية من ضبط 125 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر بمحل بيع دواجن، 26 كيلو جرام مفروم مجهولة المصدر بأحد منافذ بحي ثان، 4000 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحي ثالث، 55 أسطوانة بوتاجاز منزلي ناقص الوزن بأبوعطوة مركز ومدينة الإسماعيلية.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.