مستشار النمسا: استمرار غلق السياحة حتى أبريل

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحكومة توافقت على ضرورة استمرار غلق القطاعين السياحي والثقافي في البلاد - أي المطاعم والمسارح ودور السينما - حتى أبريل المقبل، موعد عطلة عيد القيامة، لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إنه سيتم التشاور مع الخبراء مجددا بشأن وضع الإغلاق المرتبط بوباء "كورونا" في أول مارس المقبل.