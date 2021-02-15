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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو عزت: مصر محظوظة بالرئيس السيسي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:58 م
النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعاون الإفريقي مع مصر علاقة قديمة قدم التاريخ، ولم تنقطع أبدًا إلا لظروف سياسية تلاشت.

وأضاف عزت خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن بمقر التنسيقية تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، أن الدولة المصرية هي أول دولة مركزية في التاريخ، والعلاقات المصرية الإفريقية منذ فجر التاريخ، ومصر تولي اهتمامًا كبيرًا جدا بدول القارة السمراء.

وتابع قائلًا: «الدولة المصرية محظوظة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن أن علاقتنا بالدول الإفريقية علاقة تكامل لا تقاطع، وعندما تولينا رئاسة الاتحاد الإفريقي أولينا اهتمامنا بكل الدول، وقبل تولينا رئاسة الاتحاد أطلقنا مبادرات لتنمية القارة، ودشنا مبادرة 2030 المصرية لتنمية افريقيا، وهي مبادرة شبيهة بمبادرة 2063، وفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصلنا لنقطيتن مهمتين، الأولى أنه لن تتم تنمية الدول النامية قبل القضاء على الإرهاب والقضاء على بعض الظواهر كالهجرة غير الشرعية».

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