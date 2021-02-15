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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: تهديد كورونا لا يزال واقعيًا للغاية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:41 م
جونسون
جونسون
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضرورة تسريع الجهود في مكافحة فيروس كورونا، قائلًا: إن "التهديد القادم من الفيروس لا يزال واقعيًا للغاية".

وأثنى جونسون - في مؤتمر مشترك مع مسئولين آخرين عُقد اليوم الاثنين في لندن - على "الجهد المذهل" لبرنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

ووصف جونسون هذه الجهود بـ"الإنجاز الوطني غير المسبوق"، داعيًا لاستكمال هذه الجهود، قائلًا: "ليس هناك وقت للراحة".

وأضاف جونسون أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه خلال الذروة الأولى في أبريل، وأنه لا تزال الإصابات عالية.

وأكد جونسون ضرورة التفاؤل والصبر في الوقت نفسه في ظل هذه الأزمة والتطعيم الجاري.

ودعى جونسون المواطنين إلى البقاء في المنازل، مضيفًا أنه يتمنى أن تعُطى اللقاحات إلى كل شخص تخطى الخمسين عامًا من العمر، وذلك بحلول نهاية أبريل القادم.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه سيضع "خارطة طريق تخبرنا قدر المستطاع عن الطريق إلى الحياة الطبيعية، وعلى الرغم من أن بعض الأمور غير مؤكدة بشكل كبير، إلا أننا نريد لهذا الإغلاق أن يكون الأخير".

وأشار جونسون إلى أنه يريد أن يكون التقدم المُشار إليه "حذرًا" و"لا رجوع فيه".

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