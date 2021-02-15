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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جازبروم الروسية تعتزم زيادة صادرات الغاز لأوروبا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:00 م
جازبروم الروسية
جازبروم الروسية
وكالات
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تعتزم شركة جازبروم الروسية للطاقة ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مع تراجع نسبة امتلاء مراكز تخزين الغاز في ألمانيا بسبب الطقس المتجمد.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات المزايدة الشهرية لمبيعات الغاز، فإن الشركة الروسية العملاقة تخطط لرفع كمية الغاز التي ستضخها إلى أوروبا في مارس المقبل من
110 إلى 2ر142 مليون متر مكعب.

وتورد جازبروم 2ر142 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا يوميا في الشهر الجاري لكن هذه الكمية أقل من الكمية المصدرة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب رغبة روسيا في تجنب أوكرانيا كبلد عبور للغاز الروسي.

كانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا بعد مفاوضات متعثرة إلى اتفاق لإبرام عقد توريد عبر الأراضي الأوكرانية لمدة خمسة أعوام، وبموجب هذا العقد
تلتزم جازبروم بتوريد ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من غازها في هذا العام عبر الأراضي الأوكرانية إلى الغرب، وكانت هذه الكمية قد وصلت إلى 6ر89 مليار متر مكعب في.2019

وحسب اتحاد شركات الغاز في ألمانيا، فإن خزانات الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة تصل إلى 34% في الوقت الراهن، وقد أدى الطقس المتجمد في العام
الحالي إلى زيادة استخدام وسائل التدفئة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. ويرى الخبراء أن النقص في سعة المخزون في صهاريج الغاز أمر
معتاد في ظل هذه الظروف، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 14% فقط في أبريل 2018 بسبب برودة قارسة شهدتها البلاد في فبراير من ذلك العام.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا عن وصول احتياطات الغاز في خزاناتها إلى مستوى قياسي حيث وصلت الكمية المخزنة حاليا إلى 6ر19 مليار متر مكعب
بزيادة بمقدار نحو 2ر3 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من 2020، ويقع أغلب خزانات الغاز في غرب الجمهورية السوفيتية السابقة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتتخوف أوكرانيا من أن تفقد أهمية دورها كبلد عبور للغاز الروسي إلى أوروبا في حال إتمام مشروع نورد ستريم.2

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