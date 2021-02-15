«تعليم قنا»: أسئلة امتحانات النقل في مستوى الطالب المتوسط

ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الإثنين، عددًا من الاجتماعات لمناقشة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.وناقش الاجتماع بمديرية التربية والتعليم تشكيل لجان خماسية من الموجهين الأوائل بكل إدارة تعليمية لوضع نماذج الامتحانات للطلاب العاديين بكل صف ونماذج أخرى لطلاب المدارس الرسمية للغات وطلاب الدمج والمكفوفين وضعاف السمع.وشدد وكيل تعليم قنا، في بيان الإثنين، على ضرورة مناسبة أسئلة الامتحان لمستوى الطالب المتوسط ومراعاة الوزن النسبي لدرجات المادة في الأسئلة الموضوعة، وتشكيل لجان خماسية من معلمي المواد الأساسية لإتمام أعمال التصحيح والرصد للدرجات.