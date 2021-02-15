برلماني يطالب بتثبيت العمالة المؤقتة في الزراعة والمحليات

أعلن طه أبو الناظر، عضو مجلس النواب عن دائرة ببا وسمسطا والفشن ببنى سويف عضو لجنة الإسكان، تكليف لجنتي الزراعة والتنمية المحلية بالبرلمان وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديريات الزراعة وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبداية فحص أوراقهم تمهيدًا لتثبيت المؤقتين الذين أبرمت لهم عقود قبل 3062016 طبقًا للمعايير القانونية.قال أبو الناظر، في بيان الاثنين، إنه تم التوافق على أن تكون الأولوية للأكبر سنًا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 - 60 سنة، لافتًا إلى أنه ألقى بيانًا أمام وزير الزراعة تناول فيه قضية العمالة المؤقتة، مشددًا على معاناة العمالة المؤقتة وضآلة راتبهم، مطالبًا بتثبيتهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.