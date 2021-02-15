العراق تعلق الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة بالعراق، الإثنين، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية بيان اللجنة الذي جاء فيه "تعلق جميع الانشطة الرياضية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا".واتخذت اللجنة عدة إجراءات احترازية مؤخرًا للحد من آثار جائحة كورونا ومن بينها تطبيق التعليم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.