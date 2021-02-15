الاستخبارات العراقية تعلن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في نينوى.وأوضحت المديرية - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن مخزن الأسلحة ضم عبوة ناسفة محلية الصنع، و٢ قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم، و٢ مسطرة تفجير، و٢ مقذوف عيار ١٥٥ ملم على شكل عبوة، و٢ رمانة قاذفة ضد الدروع حيث تم التعامل معها وتدمير هذه المواد.