محاضر وإزالات فورية لإشغالات الطريق فى حملة بالأقصر
الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:22 م
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى، أسفرت عن ضبط 5 شيش و5 مواطنين دون كمامة، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، و٣ محاضر بائع متجول، و٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق والعمل على رضا المواطنين.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق والعمل على رضا المواطنين.