محاضر وإزالات فورية لإشغالات الطريق فى حملة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى، أسفرت عن ضبط 5 شيش و5 مواطنين دون كمامة، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، و٣ محاضر بائع متجول، و٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية.شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق والعمل على رضا المواطنين.