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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تؤجل اتخاذ خطوات فتح جديدة لما بعد عيد الفصح

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:48 م
زباستيان كورتس
زباستيان كورتس
وكالات
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تتوقع الحكومة النمساوية عدم اتخاذ خطوات فتح جديدة قبل عيد الفصح.

وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الاثنين إن القرار بهذا الشأن سيصدر في مطلع مارس المقبل، مشيرا إلى أنه "لا يزال من الضروري توخي قدر كبير من الحذر".

كانت كل المحلات وصالونات الحلاقة وأماكن تزويد الخدمة التي يحدث فيها تقارب جسدي فتحت في النمسا قبل أسبوع، وتتطلب زيارة أماكن تزويد الخدمة تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا.

من جانبه، قال هيرمان شوتسنهوفر، رئيس حكومة ولاية شتايرمارك إنه بالرغم من هذا الفتح، فإن الوضع مستقر.

وأشار مجددا إلى توفير ملايين الاختبارات من أجل الإبقاء على حدوث العدوى تحت السيطرة، متابعا: "إذا ظللنا نجري الاختبارات مرارا فإن ذلك سيكون البديل للإغلاق".

يذكر أن قطاع الفنادق والمطاعم المغلقان منذ شهور في طليعة القطاعات التي تنتظر أن تعلن الحكومة عن رؤيتها المستقبلية للفتح.

وأكد وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر حدوث تراجع كبير في حالات الوفيات وقال إن هناك نذرا يسيرا من هذه الحالات في دور الرعاية الصحية
والمسنين مقارنة بما كان عليه الحال في نوفمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن عدد وفيات كوفيد19- تراجع من 3000 حالة في ديسمبر الماضي إلى 1500 حالة في يناير الماضي، وأضاف أن الاتجاه آخذ في التراجع بقوة في فبراير الجاري، ووصل معدل الإصابات.

الجديدة لكل مئة الف نسمة في سبعة أيام إلى 107 حالة، وتضاءل هذا المعدل على نحو خاص إلى 73 في ولاية تيرول التي انتشرت فيها السلالة الجنوب
افريقية للفيروس في الفترة الأخيرة.

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