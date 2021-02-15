محمد هنيدي ضيف أمير كرارة في «سهرانين»

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع الذي يقدمه أمير كرارة على فضائية ON يومي السبت والأحد المقبلين.ويكشف هنيدي، خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلًا عن رأيه في ممثلي الكوميديا حاليًا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.وبدأ الموسم الرابع من برنامج سهرانين يناير الماضي ويستضيف كرارة خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي."سهرانين" يقدمه أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في الساعة 11 مساءً على قناة ON.