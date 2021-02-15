مدير «آثار الإسكندرية» يتفقد مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبومينا

تفقد محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، اليوم، مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة آثار أبومينا ببرج العرب، بحضور محمد عبد الرسول مدير عام أبومينا، خالد الصفتي مدير عام شئون المناطق، والعديد من مشرفي المنطقة.وقال متولي في تصريحات صحفية اليوم، إن نسبة الإنجاز بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة آثار أبومينا 80٪ حتى الآن.وتقع منطقة أبومينا غرب الإسكندرية ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، ويرجع تسميتها نسبة للقديس مينا، وتحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية، منها البازيلكا الكبري وكنيسة المدفن ومدفن القديس مينا والمعمودية ودور الضيافة والحمام المزدوج والبيمارستان وفناء الزوار، كما تضم أعدادا كبيرة من القطع الأثرية، ولذلك أطلق عليها البعض اسم "المدينة الرخامية".