المغرب: توقيع اتفاقية لدعم 5000 مشروع صناعي ناشئ

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية، مع الوكالة المغربية للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة واتحاد الشركات الناشئة فى المغرب، اتفاقية شراكة لدعم 5000 مشروع ناشئ على مدى ثلاث سنوات.وتم التوقيع على الاتفاقية اليوم الاثنين في الرباط، وذلك في إطار برنامج دعم حاملي المشاريع الناشئة الصناعية "تطوير-شركة ناشئة".ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وخروج جيل جديد من الشركات، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها الشركات الناشئة.ويقترح البرنامج الذي أعدته الوكالة المغربية للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة واتحاد الشركات الناشئة المغربية، عرضًا متكاملًا لدعم مشاريع الشركات الناشئة يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورًا بمختلف مراحل الاحتضان، بداية من اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال ورش عمل.وتستهدف هذه المرحلة دعم 5000 من حاملي مشاريع الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات، ثم يتم تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لشركاتهم الناشئة، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 300 من حاملى مشروع شركة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.وفي مرحلة دعم التصنيع، سيتم بموجب البرنامج الجديد دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة بقيمة تصل إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.وقال الوزير حفيظ العلمي إن هدف هذا البرنامج المساهمة في تعزيز علامة "صنع في المغرب"، وتخفيف الواردات من خلال تحفيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أنه يوفر فرصة هائلة لحاملي المشاريع والأفكار المبدعة.وأضاف أنه تمت العمل مع أكثر من 1500 شركة ناشئة، بدءا من الفكرة وصولًا إلى تحقيق المشروع.