الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

فى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لما نشرته صحيفة "الأخبار" بشأن قصة الطفلة شهد عصام والتى تبلغ من العمر ١٣ سنة وتقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها.

وجه الرئيس على الفور بالمساهمة في سداد الديون المتراكمة على الأسرة، واستبدال التوكتوك المتهالك بتريسكل لكي يعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهي الصغر للأسرة يدر عليها دخلا شهريا، ودراسة إلحاق الطفلة بالتعليم المجتمعي، وكذلك تحمل مصاريف علاج الأم من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وتوفير كرسي متحرك لها لمساعدتها علي التحرك.

وتعانى الأم من الشلل النصفى وعدم القدرة على الاتزان، كما تم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

