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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبداللطيف نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:23 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث لتسليمه العمل بعد صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعيينه نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث العلمى.

يذكر أن الدكتور حسن عبداللطيف أبوالعلا عبدالخالق أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط.

تخرج فى كلية الطب جامعة أسيوط فى عام 1987 وحصل على الماجستير 1991 وحصل على درجة الدكتوراة فى جراحة المسالك البولية والتناسلية ( جراحة الأورام ) كلية الطب جامعة أسيوط فى عام 1998.
كما أشرف الدكتور حسن عبداللطيف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى تخصصات المسالك البولية وكان يشغل منصب مدير عام المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط.

واستقبل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المهنئين من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعة مقدمين له التهنئة  بالمنصب الجديد، متمنين له كل التوفيق والنجاح فى مهمته.

وفور تسلمه العمل نائبا لرئيس الجامعة ترأس رئيس الجامعة ونائبه اجتماعا بحضور عمداء الكليات لإطلاعه على عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى، دعمه الكامل لقطاع الدراسات العليا والبحوث من خلال التعاون بين كليات الجامعة للعمل كفريق واحد هدفه إعلاء اسم جامعة الوادى الجديد للارتقاء بها وتطويرها وتحقيق أهدافها ورسالتها العلمية.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور عبداللطيف عن سعادته البالغه لاختياره لهذا المنصب، مؤكدا بذل قصارى جهده لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ولتحقيق أهدافه المنشودة.

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