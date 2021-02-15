رئيس حكومة الوحدة الليبية يشكر الكويت على دعم بلاده

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من قبل رئيس الوزراء بدولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح.وقال الدبيبة، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعدت بتلقي اتصال هاتفي من رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح والذي عبر فيه عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة".وأضاف، "وبدوري أثنيت على جهود دولة الكويت ومواقفها الإيجابية بالمنطقة بقيادة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر رحمه الله وخلفه سمو الأمير نواف".وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة محمد حمودة، أن الدبيبة باشر مداولات تشكيل الحكومة وفق المدة المحددة في خارطة الطريق.وأوضح أن تشكيل حكومة الوحدة سيتم من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب ودوائره 13.وأشار إلى أنه سيتم اختيار الأسماء المرشحة استنادا إلى معايير الكفاءة والتنوع الجغرافي والمشاركة الواسعة.