ضبط 1700 عبوة زيت وصبغات للشعر منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.تمكنت الحملة التموينية من ضبط كميات كبيرة من الزيوت الطبيعية تقدر بحوالي ١٧٠٠عبوة أعدت لعلاج الأنيميا وبعض الأمراض الأخرى وجميعها منتهية الصلاحية ومدون عليها تواريخ إنتاج جديدة بهدف الغش والتدليس، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من صبغات الشعر منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات العطارة الشهيرة بحي أول.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.