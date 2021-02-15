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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021 وأقصر يوم صيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:23 م
شهر رمضان
شهر رمضان
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يتطلع الكثير من المسلمين في شتى أنحاء العالم إلى معرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم ومعرفة عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021 بالتزامن مع بداية شهر رجب المبارك 1442 حيث اعتاد المسلمون على حساب الأيام المتبقية لقدوم شهر رمضان، كما ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول شهر رجب.

دعاء دخول شهر رمضان

وكان البنى صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان يقول: "اللهم اهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

موعد أول أيام شهر رمضان 2021

ووفقا لحسابات علماء الفلك فإن أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 يوم 13 إبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما وبذلك تكون سنة بسيطة.

وأوضح علماء الفلك أن السنة الكبيسة هي التي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021 وفقًا للحسابات الفلكية.

فيما يتم تحديد موعد حلول شهر رمضان الكريم في مصر بعد استطلاع ورؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، "الجهة الوحيدة في مصر"، المسئولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية.

 

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021

وعن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، أظهرت الحسابات الفلكية أن أول أيام الصيام هو الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام 14 ساعة وثلث تقريبًا.

ويحل موعد أذان فجر اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 1442 في الساعة 4:09 صباحًا ويؤذن لصلاة المغرب في  6:29 مساء، وتبدأ ساعات الصيام تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى 16 ساعة و16 دقيقة في اليوم الأخير من رمضان، فيكون أذان الفجر في تمام الساعة 3:35 صباحًا والمغرب 6:47 مساء.

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