الرئيس التونسي يطالب الحكومة باحترام الشعب والدستور

وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم، كتابًا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.كما تضمن الكتاب أيضًا تذكيرًا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس، معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب، وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وأكّد رئيس تونس أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام، بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه.