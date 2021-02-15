رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سريان القواعد الجديدة لدخول كندا عبر الحدود البرية مع أمريكا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:19 م
الحدود البرية مع
الحدود البرية مع أمريكا
أ ش أ
طباعة
دخلت القواعد الجديدة الخاصة بالمسافرين الذين يعبرون الحدود البرية من الولايات المتحدة إلى كندا حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين.

مع استثناءات للمسافرين الأساسيين، يجب على الأشخاص الذين يعبرون الحدود بسياراتهم إلى كندا تقديم دليل على اختبار سلبي لكوفيد-19 تم إجراؤه في الولايات المتحدة في غضون 72 ساعة، أو تقديم دليل على نتيجة اختبار إيجابي للفيروس بين 14 و90 يوما قبل الوصول، وهي فترة طويلة بما يكفي للإصابة بالمرض والاحتفاظ بالمناعة.

واعتبارا من 22 فبراير، تطلب الحكومة من المسافرين الذين يصلون إلى نقاط الحدود البرية إجراء اختبارات كوفيد-19 عند الوصول، وهو أيضا التاريخ الذي سيُجبر فيه المسافرون جوا على الحجر الصحي الإلزامي بالفندق لمدة ثلاثة أيام على نفقتهم الخاصة ويطلب منهم إجراء عدة اختبارات للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن التدابير تهدف إلى المساعدة في منع السلالات الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من دخول البلاد، مضيفا أنه لا أحد يريد أن يرى موجة ثالثة في البلاد.

موضوعات متعلقة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إثيوبيا تدق طبول الحرب
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم