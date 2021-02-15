ختام فعاليات بطولة الإسكندرية «ستريت وورك أوت» لرياضة الشارع

اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات بطولة الإسكندرية "ستريت وورك أوت" التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع برئاسة إسلام قرطام.وتعد بطولة الإسكندرية هي أول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.يذكر أن المركز الأول والميدالية الذهبية قد حصل عليه مازن احمد، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب محمد ممدوح، فيما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية محمد مرسال، وحصل الثلاثي على مكافأة مالية.كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، شهد افتتاح فعاليات البطولة بالمدينة الشبابية بأبي قير بحضور إسلام قرطام رئيس اتحاد "ستريت وورك اوت"، والبطل العالمي بيج رامي صاحب لقب مستر أوليمبيا 2020، وعدد من الأبطال الأوليمبيين والبارلمبيين المصرين المتأهلين للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.