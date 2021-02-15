المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تؤكد ضرورة التعافي السريع من كورونا

دعت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا، الإثنين، إلى إعطاء دفعة للمنظمة، معتبرة أنه من الضروري أن تكون قوية للتعافي من جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد العالمي.وقالت المديرة النيجيرية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية، هو أمر ضروري، إذا ما أردنا أن نتعافى سريعا وتماما من الدمار الذي تسببت به جائحة كوفيد-19..تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن بالعمل معا، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة الصحة العالمية أقوى، وأكثر مرونة، وأفضل تأقلما مع الواقع".