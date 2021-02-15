مي سليم: «ضربة معلم» محطة مهمة في مشواري الفني

قالت الفنانة مي سليم إن ردود الأفعال على مسلسل "ضربة معلم"، الذي عرض الشهر الماضي، فاقت توقعاتها بكثير، مؤكدة أن العمل مثّل محطة مهمة في مشوارها الفني.وأضافت مي، في تصريحات، الإثنين، أنها تحمست كثيرًا لشخصية "ورد" التي جسدتها في المسلسل، لأنها لم تقدم مثلها من قبل، خاصة أنها تحب تقديم دور بنت البلد التي تعيش في حارة شعبية، وتستمتع بذلك فى الأعمال الفنية.وأوضحت أنها عندما قرأت سيناريو العمل وجدت نفسها أمام تحد فني ترغب في خوضه، خاصة مع تحولها في النهاية إلى شخصية شريرة بعد قصة حب مع جابر، الذي جسده الفنان محمد رجب، لكنها تضطر للزواج من صديقه.وأشارت مي سليم إلى أن النجاح الذي حققه المسلسل منحها ثقة كبيرة في اختياراتها التي تراهن فيها على التنوع والاختلاف، لافتة إلى أنها قامت بالتحضير للشخصية بشكل جيد وبتركيز شديد حتى تظهر للجمهور بالشكل المطلوب، خاصة أن العمل تميز بالواقعية الشديدة في الأحداث.وتدور أحداث المسلسل، الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة في إطار شعبي اجتماعي، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" الذي يعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع كبير يغير حياته، ويحقق نجاحا كبيرا في المقاولات، وتصبح شركته الأكبر في السوق.ويشارك في بطولة المسلسل محمد نجاتى، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، وأنعام سالوسة، وسلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، وياسمين البشبيشى، ويوسف وائل نور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.