نانسى صلاح.. آخر زيجات المخرج سامح عبد العزيز

زواجه من المذيعة داليا فرج

زواجه من روبى

نانسي صلاح

تصدرت أخبار الفنانة الشابة نانسى صلاح أعلى مؤشرات البحث على "جوجل" بسبب خبر خطوبتها من المخرج سامح عبد العزيز.وفى هذا التقرير، نرصد عدد زيجات المخرج والسبب وراء انفصاله عن زوجاته.سبق للمخرج سامح عبد العزيز الزواج من المذيعة داليا فرج والتى أنجب منها 3 أطفال، ولكن كانت هناك العديد من الخلافات، أو نستطيع أن نقول أن للقدر كلمة أخرى، حيث دق قلب المخرج لممثلة صاعدة وقتها هى الفنانة روبى.تزوج المخرج سامح عبد العزيز من الممثلة روبى سرا حفاظا على زواجه من المذيعة داليا فرج أم أبنائه الثلاثة، ولكن حملت روبى فى طفلتها منه، لذا أعلنت روبى عن خبر الزيجة بعد إنجابها طفلتها فى أحدى مستشفيات أمريكا.وطلبت زوجته الأولى الطلاق وتم لها ما أرادت وبدأت علاقة سامح وروبى يشوبها التوتر، حتى قامت روبى برفع قضية خلع وذلك عام 2016.وقالت روبي في دعواها، إنها تزوجت من المخرج المصري بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلة وحيدة تسمى "طيبة"، ثم نشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة وعادت إليه مرة أخرى على أمل الإصلاح وعودة الحياة إلى مجاريها ولكن دون جدوى، مضيفة أنها تطلب الخلع لأنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 26 سبتمبر 2016 بتأجيل الدعوى للنظر إلى جلسة 25 أكتوبر 2016، إلا أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى، قررت المحكمة، شطب دعوى الخلع بعد تغيب الطرفين ووكيليهما عن حضور الجلسة، وبعدها بفترة قصيرة خرج كل من الفنانة روبي وزوجها السابق ليعلنا انفصالهما في هدوء.ليلة أمس وفى عيد الحب أعلنت الممثلة نانسى صلاح خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز، مؤكدة إن الخطبة تمت منذ سبتمبر الماضى لكنها لم تعلنها لكونها تريد الاحتفاظ بسرية حياتها الشخصية.