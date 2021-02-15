110 آلاف و894 إصابة بكورونا في الجزائر

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الإثنين، 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 15 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات 110 آلاف و.894.وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2943.وأشار فورار إلى تعافي 196 حالة جديدة، ليبلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76 ألفا و.228