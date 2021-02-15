الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية



وأعلن بورجسدورف، في بيان، عقب اجتماعه مع محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح" في رام الله، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.



وأكد متابعة الاتحاد الأوروبي واهتمامه بالانتخابات الفلسطينية، مشددا على إصرار فتح على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لما لها من أهمية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني "الذي

يحتاج إلى تحقيق وحماية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورجسدورف، الإثنين، على دعم التكتل لإجراء الانتخابات الفلسطينية.