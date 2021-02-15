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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التموين: المواطن سيكون سيد منظومة الخبز الجديدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:26 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

وأكد الوزير، ردًا على مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع في إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل، أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلى ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد على فتح مجالات للعمل، لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم على غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس، حيث سيتم حساب نقود له على بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقى يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.

وأكد أن تلك المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.

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