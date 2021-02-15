بريطانيا: 230 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، تسجيل 9 آلاف و765 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و230 حالة وفاة ناجمة عنه، مضيفة أن إجمالي عدد وفيات في المملكة المتحدة بلغ 117 ألفًا و396 حالة وفاة.وأضافت الحكومة - بحسب ما صحيفة "الاندبندنت" البريطانية - أنه حتى الساعة 9 صباح اليوم سُجلت 9 آلاف و765 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى 4 ملايين و47 ألفا و843.وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء في بريطانيا حول الوفيات التي ذكر فيها (كوفيد-19) في شهادة الوفاة، إلى جانب بيانات إضافية عن الوفيات التي حدثت في الأيام الأخيرة، تظهر أن هناك الآن 135 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.