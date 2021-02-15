وزير البترول: «خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين»

أكد المهندس طارق الملا، وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر لم يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة لعدة أسباب، منها التحديات التي كانت تواجهه، وتم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات، أولها خارطة طريق بإقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمد محمود أن الإطار التشريعي لم يجذب أي مستثمر في قطاع التعدين ولم يكن بالقدر المطلوب، بالإضافة إلى العمل على إطار آخر، وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين من إخلال استخدام آليات أسهل ومحفزات في موضوع وصلاحيات أكبر في الثروة المعدنية، وتم عمل خريطة جيولوجية استثمارية تم طرحها على العالم والمستثمر المحلي وطرحها للسوق العالمي وكذلك نظام التراخيص الجديد مزايدات تعبر عن هذا الفكر الجديد.وتابع الملا أنه يوجد الآن خرائط رقمية لكل المعلومات المتاحة لأي مصنع ويستطيع أن يقدم ويحصل على كل البيانات وأصبح هناك رغبة من الشركات العالمية في الدخول في المزايدات المطروحة.