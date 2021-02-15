تطعيم أطباء مستشفى أبو خليفة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

حصل أطباء مستشفى أبوخليفة –أول مستشفى حصلت على لقاح كورونا في مصر- على الجرعة الثانية، من مصل فيروس كورونا المستجد الصيني "سينوفارم"، اليوم الاثنين، على الجرعة الثانية منه بعد مرور 21 يومًا من الجرعة الأولى.وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، أول طبيب مصري يحصل لقاح فيروس كورونا المستجد، إنه حصل على الجرعة الثانية من اللقاح، دون تردد أو خوف، مشيرًا أنه لم يشعر بأي أعراض منذ حصوله على الجرعة الأولى، مطالبًا جميع الأطباء بالحصول عليه، وكذلك تسحيل المواطنين، في موقع وزارة الصحة للحصول عليه، حفاظًا على صحتهم، وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.وأشار إلى أنه إذا عاد به الزمن سيحصل على اللقاح مرة أخرى، موضحا أن اللقاح يعد نقلة كبيرة في تاريخ البشرية للحد من هذا الوباء الذي اجتاح العالم، مقدما الشكر لوزارة الصحة والقيادة السياسية لسعيها في حصول الأطباء عليه، وتقديرهم لجيش مصر الأبيض.