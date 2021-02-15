محمد السلاب: مصر مليئة وغنية بالخامات التعدينية

زيد، أن استيرادنا للغاز السائل يكلفنا أموالا كثيرة، موضحا أن هناك شركة بأطفيح على الرغم أن أطفيح به ٢٤ قرية بالدائرة، إلا أن الغاز لم يدخل إلا لـ٢٠٠٠ حالة في سنتين، متسائلا: كم الوقت الذي ستستغرقه الـ ٢٤ قرية معلقًا: أعتقد ١٥ سنة.

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر مليئة وغنية بالخامات التعدينية، قائلا: الرمل الذي يتم بيعه لإحدى الدول ثم يتم تكريره ويعود مرة أخرى لمصر عشرة أضعاف سعره.وأكد وكيل لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة مع وزير البترول طارق الملا، أنها خطوة مهمة وكنا بانتظارها، فمصر لابد وأن تكون من الدول المصنعة، مشيرًا إلى أن هناك ثروة تتم سرقتها أو بيعها بالسوق السوداء.وأضاف: لو أن هناك أي تعديلات قانونية للتعدين من خلال قانون خاص به سنسرع به وذلك لجذب المستثمرين لأن في نهاية الأمر سيعود بالخير لبلادنا.ومن جانبه رحب النائب مصطفى بدران، عضو اللجنة، بالخريطة الاستثمارية الذي تحدث عنها وزير البترول، قائلا: نحن كرجال صناعة ومستثمرين لنا تسويق معين.وأضاف بدران: أنني كنائب أسيوط، فهناك ٨٠٪؜ من القرى لم يدخل بها غاز، موضحًا أن أسيوط بها العديد من الشركات وكنواب لأسيوط نطالب بأن يكون أولوية العاملين والمحاسبين من أهالي أسيوط، وأن يكون النصيب الأكبر في العمل لهم.ومن جانبه قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة: علينا تدعيم الصناعة فهي علم مبنى على التكاليف، موضحًا أن هناك شكاوي من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي ولم نستفد بهذا الغاز.وأضاف أبو