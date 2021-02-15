الكشف عن بُعد.. أطباء يتطوعون لعلاج المرضى «أونلاين»

في الوقت الذي تتابع فيه الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لجأت شريحة كبيرة من المواطنين للتواصل مع الأطباء عن بُعد من خلال (الإنترنت) أو الاتصال هاتفيًا للاستشارة الطبية، خاصة مع تطوع بعض الأطباء بتخصيص وقت لتلقي هذه الاستشارات من المرضى خلال العزل المنزلي.«الدستور» يستعرض نموذجين من الأطباء الذين بادروا بتقديم الدعم الطبي والمساعدة لجميع المرضى على حدٍ سواء وحالات العزل المنزلي بتلقي الاستشارات ونشر النصائح الطبية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.الدكتور شريف العزب، أخصائي الأمراض الصدرية، أحد الأطباء المتطوعين لتلقي الاستشارات الطبية عن بعد، قال لـ«الدستور»، إنه يتعامل مع المرضى من خلال وصف الأعراض الذين يشعرون بها والتي ما إذا تشابهت مع أدوار الإنفلونزا العادية ينصح أن تتعامل الحالة على أنها أعراض فيروس كورونا وتبدأ في إجراءات العزل المنزلي.يضيف أخصائي الأمراض الصدرية أنه ينصح حالات العزل المنزلي بتوفير بيئة مناسبة بالمنزل من خلال الابتعاد عن أفراد الأسرة وتجنب التعامل المباشر معهم، والمكوث في غرفة خاصة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الأسرة حتى لا يُصابوا بالفيروس.بعض الأطباء دشنوا موقعًا لنشر النصائح الطبية التي يجب اتباعها، إذ قام تامر عبد العزيز، استشاري النساء التوليد والعقم بتخصيص وقت لنشر النصائح الطبية بشكل يومي على إحدى مواقع الإنترنت، لا سيما للسيدات وكيفية اتباع نظام صحي آمن على صحتها وصحة جنينها.أوضح استشاري النساء والتوليد أنه ينشر هذه النصائح على شبكة المعلومات الدولية، لضمان وصولها لعدد كبير من المواطنين والاستفادة منها، لافتًا إلى أنها نصائح طبية حول تجنب الإصابة بكورونا، ومدى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية من خلال التعقيم والتطهير المستمر.وعن أبرز تلك النصائح يقول عبد العزيز:"البعد عن المصنعات، الوجبات الجاهزة، السكريات، والالتزام بتناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات، وتلخصت روشتة الأكل الصحي التي يقدمها لمرضاه وأيضًا للأصحاء على حد سواء: "أفضل أن يقدم لمريض كورونا طعام صحي مجهز في المنزل، وأن يتناول الكثير من العصائر الطبيعية بدرجة حرارة متوسطة وليست باردة".أما الدكتور عبد الله الفرماوي، فكشف أن التواصل مع المريض عن بعد ليس بالأمر السهل، لذا من الضروري معرفة التاريخ المرضي للحالة حتى يتم وصف العلاج المناسب لها دون أن يتعارض مع حالتها الصحية.أشار الفرماوي إلى أن هناك حالات مرضية تعاني من الأمراض المزمنة كالضغط أو السكر أو غيره من الأمراض، وفي هذه الحالة يتم الأخذ في الاعتبار حين وصف أي علاج لها الدواء الذي تتناوله لمرضها الأساسي.