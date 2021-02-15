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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

القصة الكاملة لمسارح الدولة المتنقلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:49 م
مسارح الدولة المتنقلة
مسارح الدولة المتنقلة
سالي رطب
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يعد المسرح أداة تنوير في كل المجتمعات على مر العصور، وحائط الصد لمواجهة انتشار الأفكار الإرهابية، فحاولت الدولة دعم الفن في مواجهة التطرف، فاهتمت بتطوير المسرح حتى يصل إلى نجوع وقرى الجمهورية كاملة من خلال مبادرة المسرح المتنقل.

"الدستور" تعرض القصة الكاملة للمسرح المتنقل، وأهميته في مواجهة التطرف.

في يناير الماضي، تسلمت وزارة الثقافة 6 مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا بربوع مصر، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

واستمرارًا لتنفيذ مسار تحقيق العدالة الثقافية في 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردًا، خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

وتستهدف المسارح المتنقلة الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

تطور المسرح في مصر
وجاءت المسارح المتنقلة تطوير لفن المسارح الذي عرفت مصر فن المسرح منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق التفاعل مع أوروبا، وقدم المسرح إلى مصر بشكله الحالي مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798م بقيادة نابليون بونابرت، فتكونت فرقة "الكوميدي فرانسيز" الكوميدية.

وفي عام 1869م، شيد الخديوي إسماعيل المسرح الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا وأعدهما لاستقبال الوفود المشتركة في الاحتفالات الأسطورية التي أقامها لضيوفه بمناسبة افتتاح قناة السويس، كما شيد الخديوي في تلك الفترة مسرحا آخر في الطرف الجنوبي من حديقة الأزبكية المطل على ميدان العتبة عام 1870، وعلى هذا المسرح ولد أول مسرح وطني.

وشهد هذا المسرح عام 1885 م أول موسم مسرحي لفرقة أبو خليل القباني بالقاهرة، كما قدمت فرقة إسكندر فرح وبطلها سلامة حجازي أشهر أعمالها على نفس المسرح من عام 1891 إلى 1905. وكان عام 1905 هو أول موسم لفرقة الشيخ سلامة حجازي على تياترو الأزبكية.

مم يتكون المسرح المتنقل؟
المسرح المتنقل يتكون من سيارة نقل ضخمة، بالإضافة إلى مقطورة متحركة الأولي منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياه وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، أما الثانية (المقطورة) فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لإقامة العروض في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء (الديمر 088) وكشافات الضوء والميكسر، كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، وأربعة خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين، وأكد أن إقليم القناة وسيناء الثقافي أول منطقة وصل إليها المسرح المتنقل الخاص بها وجاري إعداد برنامج جولتها في جميع القرى والنجوع التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات.

أنشطة المسارح المتنقلة
تقدم المسارح المتنقلة عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكي أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافي محد بجانب أنشطة المسرح، كما تسعى لاكتشاف مواهب الأطفال، وتقدم فقرات شعرية وأمسيات أدبية، وبعد العروض منهاعرض فيلم قصير عن «أبطال بلدنا»، وتكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الكنيسة والأزهر ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، وعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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