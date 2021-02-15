خالد النبوي يستكمل تصوير «أهل الكهف» 23 فبراير

يستكمل الفنان خالد النبوي تصوير أحداث فيلمه الجديد "أهل الكهف"، في الثالث والعشرين من فبراير الجاري، وذلك في لوكيشن جديد للعمل المنتظر طرحه الصيف المقبل.وعلمت "الدستور" أن اللوكيشن سيكون بديكور جديد بميزانية مرتفعة للغاية، حيث إنه يضاهي عصور سابقة تعود لقرون قديمة، على أن يكون بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.فيلم «أهل الكهف» بطولة الفنان خالد النبوي وخالد الصاوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وغادة عادل، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وعبدالرحمن أبوزهرة، والعديد من النجوم. وكتبه السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.