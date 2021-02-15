المكسيك: إصابات كورونا 1.99 مليون والوفيات 174 ألفًا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 1.99 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الإثنين، بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 174 ألفا و207.وقد تعافى من المرض 1.55 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.