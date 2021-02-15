كردستان: حل المشكلات بين أربيل وبغداد يخدم جميع العراقيين

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، أن حل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل سيخدم جميع العراقيين.وقال مكتب بارزاني- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن الأخير "استقبل سفيري ألمانيا وفرنسا لدى العراق، أوله دييل، وبرونو أوبيرت، لبحث تعزيز علاقات الإقليم مع ألمانيا وفرنسا"، كما تناول الاجتماع أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وسبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبهم، أشار سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى العراق إلى وجود فرصة مواتية لرفع مستوى العلاقات مع حكومة إقليم كردستان.وحسب البيان، وجه البارزاني شكره إلى ألمانيا وفرنسا على مساعدتهما إقليم كردستان، لا سيما في مواجهة الإرهاب، كما سلط الضوء على المحادثات الجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدا أن "حل المشكلات العالقة بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق في إطار الدستور، سيصب بمصلحة جميع المواطنين في العراق".