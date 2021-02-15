رئيس تونس يكلف وزير الخارجية بأداء زيارات عمل لدول شقيقة

كلف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بأداء زيارات عمل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدعم التنسيق والتشاور معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.وأطلع سعيد - خلال لقائه مع الجرندي بقصر قرطاج - على مشاركة تونس في الفعاليات الإقليمية والدولية المنعقدة مؤخرًا ومن بينها بالخصوص قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.وجدد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.وتطرق اللقاء إلى الفعاليات المقبلة، وخاصة احتضان تونس للدورة 18 لقمة الفرنكوفونية، وقمة "تيكاد-8"، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد المحكم لهذين الحدثين الهامين وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاحهما.