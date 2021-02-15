رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تونس يكلف وزير الخارجية بأداء زيارات عمل لدول شقيقة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:52 م
قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
طباعة
كلف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بأداء زيارات عمل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدعم التنسيق والتشاور معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

وأطلع سعيد - خلال لقائه مع الجرندي بقصر قرطاج - على مشاركة تونس في الفعاليات الإقليمية والدولية المنعقدة مؤخرًا ومن بينها بالخصوص قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وجدد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى الفعاليات المقبلة، وخاصة احتضان تونس للدورة 18 لقمة الفرنكوفونية، وقمة "تيكاد-8"، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد المحكم لهذين الحدثين الهامين وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاحهما.

موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المريخ السودانى فى دورى الأبطال

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم