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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين الاعتداءات الحوثية على مأرب اليمنية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:38 م
الحوثية
الحوثية
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أدانت وزارة خارجية البحرينة الهجمات المتواصلة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبشكل متعمد، على مدينة مأرب اليمنية، مستهدفة مخيمات النازحين والأحياء السكنية والمدنيين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل القيم والمبادئ الأخلاقية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الإثنين- تضامن ودعم البحرين مع اليمن، موضحة أن هذه الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تدل على رفضها المتعنت لدعوات وقف الحرب والجنوح إلى السلم، واستمرارها في التصعيد العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات والجرائم الحوثية، والعمل على إجبار الحوثيين على قبول استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق للسلام والأمن والاستقرار.

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