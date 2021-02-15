اليونان تسجل 698 إصابة بكورونا و26 وفاة

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 11 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.وذكرت المنظمة- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 172 ألفًا و824 شخصًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.كما توفي 26 شخصا من جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ عدد الوفيات 6152 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.ويرقد 299 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1224 شخصا.جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، ويُفرَض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.