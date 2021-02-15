لافروف يحُمل الاتحاد الأوروبي مسئولية تدهور العلاقات مع روسيا

حمَل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الإثنين، الاتحاد الأوروبي مسئولية تدهور علاقاته مع روسيا واتهم التكتل بتدمير آليات التعاون بشكل ممنهج.وتتعرض العلاقات بين روسيا والغرب، وهي بالفعل في أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة، لضغوط متجددة بسبب معارض الكرملين، أليكسي نافالني، الذي زاد سجنه ومعاملة موسكو له احتمالات فرض مزيد من العقوبات على روسيا.وقال لافروف، الأسبوع الماضي، إن موسكو ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها التكتل عقوبات اقتصادية مؤلمة، وهو تصريح وصفته ألمانيا بأنه مقلق وغير مفهوم.وفي محادثات مع وزير الخارجية الفنلندي، اليوم الإثنين، حمّل لافروف مسئولية الوضع المتردي للعلاقات على كاهل بروكسل.ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن لافروف قوله "الاتحاد الأوروبي هو من عرَض العلاقات للتدهور بشكل مستمر.. هيكل هذه العلاقات يُدمر بشكل واع بمبادرة من بروكسل".وأضاف لافروف، اليوم الإثنين: "دمر الاتحاد الأوروبي باستمرار كل الآليات دون استثناء".ومع ذلك تابع لافروف أن ذلك لا يعني أن روسيا ستتراجع عن علاقاتها مع الدول الأعضاء بشكل فردي.وقال: "لا تخلطوا بين أوروبا والاتحاد الأوروبي. عندما يتعلق الأمر بأوروبا لن نذهب لأي مكان. فلدينا كثير من الأصدقاء في أوروبا".