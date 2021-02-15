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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر توصياتها للنحالين خلال الطقس السيئ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:05 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، أن المعهد أصدر رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل خلال الأيام القادمة.

جاء فيها أن العام النحلي الجديد يبدأ كل عام مع بدء تزهير المحاصيل الشتوية مثل الفول والبسلة وتزهير أشجار الليمون والخوخ والمشمش ليبدأ نشاط النحل في جمع حبوب اللقاح ونشاط الملكات في وضع البيض، لكن تشهد هذه الفترة من كل عام تقلبات في الطقس بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة وموجات من الطقس السيئ الذى يمنع النحل من السروح، لذا يجب أن تضع بالاعتبار أن تغذية النحل أثناء فصل الشتاء تكون بالمحلول المركز والكاندى حتى لا ترتفع الرطوبة داخل الخلايا وتنتشر بها الأمراض
ويلزم قبل موجات الطقس الباردة توفير الغذاء الكافى داخل الخلايا (على الأقل إطارين من العسل) بما يكفى لاستمرار الملكات في وضع البيض وعدم تراجعها مرة أخرى أو موتها من الجوع خلال مثل هذه الموجات مع توفير عجينة الكاندى وبدائل حبوب اللقاح بكميات كافية لتغذية الحضنة ويجب عليك عدم فتح خلاياك أثناء الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى، لتجنب تسرب حرارة الخلايا وإصابة الحضنة بالأمراض.

ويصل الأمر إلى موت النحل في أسوأ الأحوال ويمكنك في هذه الفترة الاستمرار في علاج نحلك وقائيًا للفاروا، حيث تعتبر هذه الفترة من أفضل الفترات، حيث تتطلب أغلب علاجات الفاروا درجات حرارة غير مرتفعة.

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