فرنسا تفرض غرامة 1.1 مليون يورو على جوجل بسبب تصنيف مضلل للفنادق

وافقت شركة "جوجل" الأميركية على دفع غرامة مقدارها 1،1 مليون يورو في فرنسا بعدما نشرت "تصنيفا مضللا" للفنادق في البلاد مستبدلة التصنيف الرسمي بآخر وضعته وفقا لمعاييرها، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية الفرنسية لوقف التزوير.وذكرت الهيئة في بيان: أن تحقيقا للإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير أطلق في 2019 أثبت "الطابع المخادع لتصنيف جوجل للفنادق في فرنسا خصوصا على محركها للبحث".وبالتالي "صححت جوجل إيرلندا وغوغل فرنسا معلوماتهما ووافقتا بعد اتفاق مع مدعي جمهورية باريس على دفع غرامة تبلغ 1،1 مليون يورو في إطار اجراء جنائي".ولناحية النقابة الفرنسية الرئيسية للقطاع "اتحاد المهن والصناعة الفندقية"، اعرب لوران دوك رئيس صناعة الفنادق عن "ارتياحه" لهذا الاجراء موضحا لوكالة فرانس برس "لقد رفضنا هذا الأمر منذ العام 2008".وأوضحت جوجل فرنسا لوكالة فرانس برس أن التصنيف الذي تم تخصيصه مسبقًا للمؤسسات بناءً على معلومات من مصادر خارجية مختلفة متاحة للجمهور عبر الإنترنت، يعكس فقط الترتيب الفرنسي الرسمي للفنادق على محرك البحث والخرائط على جوجل.وبعد ورود اليها "شكاوى من فنادق تنتقد غوغل لإظهار تصنيف مضلل للفنادق"، قامت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير ب"مراقبة في عامي 2019 و2020 طبيعة المعلومات التي تنشر على المنصة وصحتها".وتمت مقارنة أكثر من 7500 فندق "في عدد من الحالات" ب"التصنيف الرسمي الوحيد الموجود في فرنسا والصادر عن هيئة تطوير السياحة الفرنسية" ويتراوح من نجمة واحدة إلى خمس نجوم.وتبين أن غوغل "استبدلت تصنيف هيئة تطوير السياحة الفرنسية بتصنيف وضعته وفقًا لمعاييرها الخاصة" والذي "كان مربكًا إلى حد كبير من خلال تقديمه والاستخدام المماثل لمصطلح +النجوم+ وفقًا للمقياس نفسه من واحد إلى خمس نجوم، لتصنيف المؤسسات السياحية".وذكرت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير أن هذه الممارسات "المضرة بشكل خاص بالمستهلكين الذين يتم تضليلهم في ما يتعلق بمستوى الخدمات التي يمكن أن يتوقعوها" من خلال حجز الإقامة، كانت أيضًا تضر بأصحاب الفنادق "الذين تم تقديم مؤسساتهم بشكل خاطئ على أنها أقل تصنيفًا من التصنيف الرسمي على موقع هيئة تطوير السياحة الفرنسية".وبعدما اعتبرت أن ذلك "يشكل ممارسة تجارية مضللة" نقلت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير لنيابة باريس خلاصة تحقيقاتها، ما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء.وباتت غوغل تستخدم التصنيف الرسمي الصادر عن هيئة تطوير السياحة الفرنسية منذ سبتمبر 2019.