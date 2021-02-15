«الزراعة» تطمئن على الحالة المرضية للقمح في بني سويف

تفقد وفد من معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، ترأسه الدكتور أشرف خليل، زراعات محصول القمح بمحافظة بني سويف، للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للاكتشاف المبكر لأي إصابات بمرض الصدأ الأصفر.وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن زراعات القمح جيدة بالمحافظة ولم يتم اكتشاف أي إصابات بمرض الصدأ الأصفر حتى تاريخه، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين، وشرح التوصيات الفنية الخاصة بأهم أمراض القمح خلال هذه الفترة من عمر المحصول، كما طالبهم بضرورة الإبلاغ السريع في حال ظهور أي أعراض لمرض الصدأ الأصفر للقمح، خاصة مع موجات الطقس السيء خلال اليومين المقبلين، لسرعة اتخاذ اللازم وعدم تعرض المحصول إلى خسائر.وتفقد مدير المعهد ومرافقيه من أعضاء قسم بحوث أمراض القمح، برنامج قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سدس، كما تفقدوا المحاصيل الشتوية بالمحطة، وأشادوا بالجهود المبذولة في تنفيذ التجارب ذات الأهداف الواضحة والتي لها مردود تطبيقي في زيادة إنتاجية الفدان.شملت الزيارة تفقد بعض الأقسام البحثية بالمحطة، وناشد مدير المعهد الباحثين بضرورة تنفيذ البحوث التي لها مردود تطبيقي لزيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة وتنفيذ البحوث ذات الأفكار الجديدة وليست التقليدية والعمل على نشر البحوث في المجلات الدولية ذات معامل التأثير، لافتًا إلى أنه سيتم تحفيز باحثي المعهد في حال النشر في مجلات ذات معامل تأثير عالي، وذلك للارتقاء بالمستوى البحثي للمعهد.