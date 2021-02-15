محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة المطرية محاضرة عن التدريب على تطبيقات برنامج الوورد لتعليم كيفية تغيير اللغة وحجم الخط، كما عقد قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة عن كيفية عمل جداول بملف الوورد وتنسيقها.واستكمل قصر ثقافة المطرية ورشة اللاسيه، كما ناقشت المكتبة الثقافية لحى المعادى كتاب "الأمراض العصبية" والتي تعنى وجود اضطراب أو علة في أحد أجزاء الجهاز العصبى الذي يؤدى إلى عدم قيام الإنسان ببعض الوظائف المطلوبة منه بشكل طبيعى، بجانب مناقشة قصة عفاريت اللصوص ببيت ثقافة المرج، إضافة إلى ورشة حكى بعنوان "القط البكاء من سلسلة قصر الندى ببيت ثقافة أبو حشيش.كما عقد قصر ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "بر الوالدين" حاضرها الشيخ طه محمد الواعظ بوزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن بر الوالدين بأنه خلق عظيم أمر الله به تعالى فى كتابه العزيز، كما ناقش قصر ثقافة السلام كتاب "الخروف الكسلان" تأليف ربيع الصبروت، بينما ناقش بيت ثقافة المرج كتاب السينما والثورة تأليف وليد رشاد.وعقد قصر ثقافة عين حلوان أمسية شعرية احتفالا بعيد الشرطة، كما نفذ بيت ثقافة نادى مدينة نصر ورشة حكي عن الصدق وأهميته في حياة الإنسان، بينما نفذ قصر ثقافة روض الفرج ورشة لعمل الأراجوز، مع معرض كتب مختارات من المعارف العامة، إضافة إلى ورشة لتعليم الرسم بقصر ثقافة السلام، تمت جميع الأنشطة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.