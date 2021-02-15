رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:59 م
محاضرات ثقافية
محاضرات ثقافية
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة المطرية محاضرة عن التدريب على تطبيقات برنامج الوورد لتعليم كيفية تغيير اللغة وحجم الخط، كما عقد قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة عن كيفية عمل جداول بملف الوورد وتنسيقها.

واستكمل قصر ثقافة المطرية ورشة اللاسيه، كما ناقشت المكتبة الثقافية لحى المعادى كتاب "الأمراض العصبية" والتي تعنى وجود اضطراب أو علة في أحد أجزاء الجهاز العصبى الذي يؤدى إلى عدم قيام الإنسان ببعض الوظائف المطلوبة منه بشكل طبيعى، بجانب مناقشة قصة عفاريت اللصوص ببيت ثقافة المرج، إضافة إلى ورشة حكى بعنوان "القط البكاء من سلسلة قصر الندى ببيت ثقافة أبو حشيش.

كما عقد قصر ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "بر الوالدين" حاضرها الشيخ طه محمد الواعظ بوزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن بر الوالدين بأنه خلق عظيم أمر الله به تعالى فى كتابه العزيز، كما ناقش قصر ثقافة السلام كتاب "الخروف الكسلان" تأليف ربيع الصبروت، بينما ناقش بيت ثقافة المرج كتاب السينما والثورة تأليف وليد رشاد.

وعقد قصر ثقافة عين حلوان أمسية شعرية احتفالا بعيد الشرطة، كما نفذ بيت ثقافة نادى مدينة نصر ورشة حكي عن الصدق وأهميته في حياة الإنسان، بينما نفذ قصر ثقافة روض الفرج ورشة لعمل الأراجوز، مع معرض كتب مختارات من المعارف العامة، إضافة إلى ورشة لتعليم الرسم بقصر ثقافة السلام، تمت جميع الأنشطة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم