40 وفاة و2480 إصابة بكورونا في سويسرا

أعلنت سويسرا الإثنين تسجيل 40 حالة وفاة و2480 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في يومي الجمعة والأحد الماضيين.وقالت وزارة الشؤون الصحية في بيان ان هذه الاعداد ترفع اجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس الى البلاد في فبراير الماضي الى اكثر من 543 الف إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات 9071 وفاة.واضافت ان عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات في الاسبوعين الماضيين وصل الى 511 مصابا.واشارت الى ان السلطات الصحية اجرت منذ نهاية فبراير الماضي، وحتى الان أكثر من أربعة ملايين اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة بالفيروس.في الوقت ذاته يساور السلطات قلق بالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بسلالات متحورة من الفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي باتت تمثل قرابة نصف المصابين.